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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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Edirne'de son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

EDİRNE'de son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 4'ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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