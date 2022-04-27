Edirne'de yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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Edirne'de yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Edirne'de yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaşar Kurt idaresindeki 22 HK 955 plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşar Kurt'un cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralanan yolcu Hikmet Kurt ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Yaşar Kurt, Otomobil, Edirne, su, Güncel, Haberler

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