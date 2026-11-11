Edirne'de yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü

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EDİRNE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Edirne'de sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı