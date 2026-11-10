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Edirne'de yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü, polis uyardı

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Edirne'de yoğun sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü, polis uyardı
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Edirne'de etkili olan yoğun sis, kent girişinde görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Polis, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı; sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne'de etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent girişinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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