Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Mete Düşürdü

Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Mete Düşürdü
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, şehirdeki görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Selimiye Camisi gibi tarihi eserler sisle kaplanırken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EDİRNE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Edirne'de sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
