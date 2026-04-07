Edirne Belediyesi Meclisi nisan ayı toplantısı yapıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni projeleri hayata geçireceklerini ve kentin daha düzenli, erişilebilir bir hale geleceğini açıkladı.

Gencan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Edirne Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında yaptığı konuşmada, kentteki altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Kaleiçi'nde 14 kilometrelik su hattını yenilediklerini ve abone bağlantılarına başladıklarını belirten Gencan, Kıyık bölgesinde de depolar arası bağlantıları sağlayarak olası bir su sorunu için önlem aldıklarını dile getirdi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yol sorununun çözümü için çalışmalara başladıklarını ifade eden Gencan, "Buçuktepe bölgemizde asfaltlama çalışmalarımıza başladık. Buradan sonra Kıyık Caddesi ve Kaleiçi'nde asfaltlama yapacağız." dedi.

Gencan, kente birçok kamusal alan kazandırdıklarını, tahliye süreçleriyle bu alanları daha düzenli ve erişilebilir hale getireceklerini vurguladı.

Hayata geçirdikleri projeleri anlatan Gencan, "Üstyapı çalışmaları sonrası kronik problemlerimizi çözmüş olacağız ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde altyapısı ve üstyapısıyla güçlenmiş, Edirnelilerin daha mutlu daha düzenli yaşayacağı bir şehri temin edeceğiz. Hayata geçireceğimiz çok güzel projelerimiz var. Sokak sağlıklaştırması, peyzaj çalışmaları, Kent Kütüphanesi, Kent Park, emekli lokali, gençlik merkezi ve sergi salonu bu projelerden bazıları." diye konuştu.

Toplantıda 4'ü gündem dışı 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
