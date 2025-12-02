Haberler

Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı

Güncelleme:
Edirne'de yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı. Olay, yaya yeşil ışıkta geçerken meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

EDİRNE'de, yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya ve ile motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracına kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yayalara yeşil ışık yandığı sırada caddenin karşısına geçmek isteyen O.G.'ye, bu sırada kırmızı ışıkta durmayan Ü.B. yönetimindeki 22 AET 352 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle O.G. ile motosiklet sürücüsü Ü.B. yola savrularak yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
