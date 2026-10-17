Edirne'de yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Edirne'de yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde motokuryenin kullandığı motosiklet ile diğer motosiklet çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, motokurye polis merkezine götürüldü; kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Motokurye B.K'nin kullandığı 22 AFS 961 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada, E.Z. idaresindeki 54 ARG 679 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrildi, sürücüler yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan E.Z, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Motokurye ise polis merkezine götürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motokuryenin yaya geçidinde seyrettiği sırada diğer motosikletle çarpışması sonucu araçların ve sürücülerin yola savrulmaları yer alıyor.