Edirne'de Yaşlılar Günü Kutlandı

Edirne'de Yaşlılar Günü nedeniyle program düzenlendi.

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği tarafından Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen program, yaşlıların gençlik yıllarında çektirdikleri fotoğrafların yer aldığı "Geçmişten geleceğe" fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Sergi açılışının ardından Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı sergiyi gezdi, huzurevi sakinlerinden fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yaşlılar hep birlikte kahvaltı yapıp sohbet etti.

Vali Yardımcısı Subaşı programda, yaşlıların tecrübeleriyle kendilerine yol gösteren çok kıymetli insanlar olduğunu belirtti.

Yaşlıların geçmişle gelecek arasında köprü görevi gördüğünü anlatan Subaşı, "Ülkemizin kültürel ve tarihi değerlerini bugüne taşıyıp, genç nesillere hala tecrübeleriniz aktarıyorsunuz. Sizler bizim için yaşlı değil gerçekten bilge insansınız. Sizlerin tecrübelerine ve bilgi paylaşımınıza ihtiyacımız var" dedi.

Konuşmanın ardında Subaşı ve yaşlılar pasta kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği üyeleri ile huzurevi sakinleri katıldı.