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Edirne'de Yangın, İki Evi Kullanılmaz Hale Getirdi

Edirne'de Yangın, İki Evi Kullanılmaz Hale Getirdi
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Edirne'nin Menzilahir Mahallesi'nde Ferdi Damar'a ait müstakil evde çıkan yangın, yan taraftaki eve de sıçrayarak iki evin zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ev sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menzilahir Mahallesi'nde Ferdi Damar'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki eve de sıçradı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın sonrası evi yanan vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken, 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Evi yanan Gürkan Damar, AA muhabirine, yangının ilk amcasının evinde başladığını daha sonra kendi evlerine sıçradığını ve tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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