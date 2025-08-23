Edirne'de Yangın: 2 Kamyon Kendini Kullanılamaz Hale Getirdi
Edirne'nin Tayakadın köyünde, park halindeki iki kamyon yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının süt ürünleri deposuna sıçramasını engelledi.
Tayakadın köyünde bir süt ürünleri firmasına ait deponun önünde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki diğer kamyona sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince depoya sıçramadan söndürülen yangında 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel