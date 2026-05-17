Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba köylerde yağmur ve şükür dualarına katıldı. Uzunköprü'de özel gereksinimli bireyler için piknik düzenlendi. İpsala Hacıköy'de şükür duası yapıldı. Edirne Tarım Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerine HACCP eğitimi verdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yağmur ve şükür dualarına katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Musabeyli, Kemalköy ve Avarız köylerindeki yağmur ve şükür dualarına katılım sağladı.

Vatandaşlarla sohbet eden İba, köy muhtarlarına ev sahipliği için teşekkür etti.

İba, toprağın ve hasadın bereketi için edilen tüm duaların kabul olmasını diledi.

Özel gereksinimli bireyler piknik yaptı

Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan özel gereksinimli bireyler piknik yaptı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan özel gereksinimli bireyler için piknik düzenlendi.

Piknikte özel gereksinimli bireyler doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi, sosyal ve sportif faaliyetlere katılım sağladı.

Şükür duası yapıldı

İpsala Hacıköy'de şükür duası yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, duaya Milletvekili Fatma Aksal, Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da katıldı.

Dua sonrası Aksal, Sevgili ve Kerman vatandaşlarla sohbet etti.

Tetkik eğitim verildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerine HACCP Tetkik Eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli ve Bakanlık eğitmeni Kadir Süzme tarafından, gıda kontrol görevlilerine yönelik HACCP Tetkik Eğitimi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitimde, gıda güvenilirliği, HACCP sisteminin uygulanması, denetim süreçleri ve tetkik esasları hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulunuldu.

İl Müdürü İslam Köse de eğitime katılım sağlayarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasında eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi

198 şüpheliden 1'ini tanıdı, onunla da 46 milyonluk işlemi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

Büroya girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar

Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti