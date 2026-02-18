Haberler

Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yol ve bitkiler kısa sürede beyaza büründü.

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte gece boyunca devam eden yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü.

Yolların ıslak olması nedeniyle kar zeminde şu an için tutunmazken, kısa sürede araçların ve bitkilerin üzeri beyaza büründü.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

