Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de polis, denetimler sırasında 6 kişiyi uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına aldı. Aramalarda 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel