Edirne'de 220 kilogram kokain ele geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen operasyonda 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu. Bakan, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Edirne Valimizi, Edirne Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

