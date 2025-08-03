Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde 14 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerinde durumundan şüphelendiği H.Ç. ve M.S'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel