Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde 14 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerinde durumundan şüphelendiği H.Ç. ve M.S'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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