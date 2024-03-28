Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde 4 şüpheliyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 16 adet sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayıp kızını arıyor
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.
İ.S, polis merkezine giderek kızı N.S'nin sabah evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini belirterek, polisten kızının bulunmasını istedi.
Polis, kayıp kızın bulunması için soruşturma başlattı.
Sosyal medya hesabı çalındı
Edirne'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan B.F. arkadaşlarının uyarısı üzerine sosyal medya hesabını kontrol etti.
Sosyal medya hesabının çalındığını anlayan B.F, polise başvurdu.