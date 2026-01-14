Haberler

Edirne'de 117 kilo hap ele geçirildi; 5 gözaltı

Güncelleme:
Edirne'de yapılan operasyonda, Kapıkule Sınır Kapısı ve kent merkezinde 117 kilo sentetik hap bulundu. 5 kişi gözaltına alınarak adli işleme tabi tutuldu.

EDİRNE'de polisin Kapıkule Sınır Kapısı ve kent merkezinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 117 kilo sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, bazı kişilerin üzerlerine uyuşturucu sarıp ülkeye getireceğini belirledi. Ticaret Bakanlığı'nın sistemleri üzerinden takibe alınan şüpheliler, yurda girmek üzere geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda bir kişinin üzerine sardığı 4 kilo 90 gram sentetik hap bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan izinle operasyona devam eden gümrük ekibi, Edirne'den uyuşturucuları almaya gelen 1 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Bu şüphelinin Edirne'deki evinde yapılan aramada ise uyuşturucu imalathanesi ortaya çıktı. İmalathanede, toplam 117 kilo 434 gram sentetik hap, satışa hazır hale getirilmiş 65 bin uyuşturucu ilaç cinsi madde, 2 uyuşturucu imalatında kullanılan makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı, çok sayıda yeşil reçeteli ilaçlara ait etiket, ilaçların konulduğu çok sayıda ambalaj çeşidi, hassas teraziler, boş kapsüller ele geçirildi.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucularla ilgili organizatörlerin yakalanması yönelik Edirne'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler, 1 silah, silaha ait mermi ele geçirildi. Şüphelilerden biri Yunanistan'a kaçmak isterken Pazarkule Sınır Kapısı'nda tampon bölgede yakalandı. Toplam gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

