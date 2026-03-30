Edirne'de üretici birlikleri genel kurul toplantıları gerçekleşti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, " Edirne, Süloğlu ve Havsa Süt Üreticileri Birliği" ile " Edirne, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü Kırmızı Et Üreticileri Birliği"nin genel kurul toplantıları, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse toplantıda, hayvancılık sektörünün kırsal kalkınmanın temel yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Verimliliğin artırılması ve örgütlü üretimin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade eden Köse, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıda, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına İsmail Taşkın yeniden seçildi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Tunca, kooperatif başkanları, muhtarlar ve üreteciler de toplantıya katıldı.

Yaz öncesi "vektörle mücadele" çalışması

Keşan ilçesinde yaz öncesi başlatılan "vektörle mücadele" çalışması sürüyor.

Keşan Belediyesi Veteriner Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vektörle mücadele ekipleri ilçe merkezi ve sahillerdeki çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin çakışmalarına belirli periyotlarla devam edeceği kaydedildi.