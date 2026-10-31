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Edirne'de turizm çalışanlarına mesleki eğitim 3-5 Kasım'da düzenlenecek

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Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, konaklama çalışanlarını 3-5 Kasım'da düzenlenecek mesleki turizm eğitimine davet etti. Programda yönetici, ön büro, yiyecek-içecek servisi ve kat hizmetleri eğitimleri Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca verilecek.

Edirne'de mesleki turizm eğitimi düzenlenecek.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü??????? Kemal Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada, kentte faaliyet gösteren konaklama tesislerinde görev yapan yönetici ve çalışanları, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen Mesleki Turizm Eğitimi Programları'na davet ettiğini belirtti.

Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Turist Rehberliği, Turizm Eğitimi ve Gastronomi Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilecek program kapsamında yönetici eğitimi, ön büro eğitimi, yiyecek ve içecek servisi eğitimi, kat hizmetleri eğitimi başlıklarında bilgi verileceğini kaydetti.

Turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılması, mesleki yetkinliklerin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programlarına tüm sektör çalışanlarını beklediklerini aktaran Soytürk, eğitimin 3-5 Kasım'da gerçekleşeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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