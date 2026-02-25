Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı

TUNCA VE MERİÇ KÖPRÜLERİ TRAFİĞE AÇILDI

Edirne'de taşkınlara neden olan Tunca ve Meriç nehirlerindeki debilerin düşüşü sürüyor. Edirne Valiliği, Tunca ve Meriç Nehri üzerindeki tarihi köprülerin trafiğe açıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 22 Şubat tarihinde nehir debilerindeki artışlara bağlı olarak tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Tunca ve Meriç köprüleri bugün (24 Şubat 2026) saat 23: 00 itibariyle kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açılmıştır. Diğer taraftan nehir debilerinde düşüşler gözlenmekle birlikte herhangi bir olumsuzluğa karşı ilgili kurumlarımızca debilerinin anlık takibi yapılmaya devam edilmekte olup, vatandaşlarımızın bölgedeki trafik akışında dikkatli olmaları da önem arz etmektedir" denildi.

Bugün saat 22.00 itibarıyla 'turuncu alarm' seviyesinde bulunan Tunca Nehri'nin debisi 133 metreküp saniye ölçüldü. Meriç Nehri'nin debisi de 1333 metreküp/saniyeye düşerken gündüz 'kırmızı' olan alarm seviyesi de 'turuncu' renge düşürüldü.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı