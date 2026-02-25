Haberler

Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de taşkınların etkilerinin azalmasıyla birlikte Tunca ve Meriç nehirleri üzerindeki köprüler, kontrollü bir şekilde araç ve yaya trafiğine açıldı. Yetkililer, nehirlerin debilerinin anlık takibinin sürdüğünü belirtti.

TUNCA VE MERİÇ KÖPRÜLERİ TRAFİĞE AÇILDI

Edirne'de taşkınlara neden olan Tunca ve Meriç nehirlerindeki debilerin düşüşü sürüyor. Edirne Valiliği, Tunca ve Meriç Nehri üzerindeki tarihi köprülerin trafiğe açıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 22 Şubat tarihinde nehir debilerindeki artışlara bağlı olarak tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Tunca ve Meriç köprüleri bugün (24 Şubat 2026) saat 23: 00 itibariyle kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açılmıştır. Diğer taraftan nehir debilerinde düşüşler gözlenmekle birlikte herhangi bir olumsuzluğa karşı ilgili kurumlarımızca debilerinin anlık takibi yapılmaya devam edilmekte olup, vatandaşlarımızın bölgedeki trafik akışında dikkatli olmaları da önem arz etmektedir" denildi.

Bugün saat 22.00 itibarıyla 'turuncu alarm' seviyesinde bulunan Tunca Nehri'nin debisi 133 metreküp saniye ölçüldü. Meriç Nehri'nin debisi de 1333 metreküp/saniyeye düşerken gündüz 'kırmızı' olan alarm seviyesi de 'turuncu' renge düşürüldü.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

3-3'ün rövanşında tam 5 gol! İşte turu geçen takım
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

Genç kadının yaşadığı vahşet anbean kamerada
Meksika'da şiddet dalgasını önlemek için 9 bin 500 asker görevlendirildi

Savaş alanına dönen ülkede çember daraldı, binlerce asker sahada