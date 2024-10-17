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Edirne'de Tunca Nehri Kıyısında Erkek Cesedi Bulundu

Edirne'de Tunca Nehri Kıyısında Erkek Cesedi Bulundu
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Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde, Tunca Nehri kıyısında boynu ve sırtında kesi izleri bulunan bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'de, Tunca Nehri kıyısındaki ağaçlıkta boynu ve sırtında kesi izleri bulunan erkek cesedi bulundu.

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde, akşam saatlerinde Tunca Nehri'ne balık tutmaya giden bir kişi, ağaçlıkta hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü belirlendi. 60 yaşlarındaki erkeğe ait cesedin boyun ve sırtında kesici aletle yapılmış izler tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde ve bölgede kapsamlı çalışma yaptı, delil topladı. Ceset, savcının da incelemesinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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