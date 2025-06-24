Edirne'de Tunca Nehri Kenarında Yangın Çıktı

Edirne'de Tunca Nehri Kenarında Yangın Çıktı
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Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve yaklaşık bir dekar alan zarar gördü.

Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık bir dekar otluk alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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