Edirne'de Trakya Kelime Müzesi Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında Edirne'de İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde oluşturulan Trakya Kelime Müzesi'nde, yöresel kelime, atasözü ve deyimler sergilenerek bölgenin dil mirasının korunması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Edirne'de İlhami Ertem Anadolu Lisesi bünyesinde "Trakya Kelime Müzesi" oluşturuldu.

Okul içerisinde hazırlanan müzede yaklaşık 400 kelime yer alırken, Trakya'nın kültürel mirasını yansıtan kelimeler, atasözleri ve yöresel ifadeler ziyaretçilere tanıtılıyor.

Müze ile Trakya Bölgesi'ne özgü kelimelerin, deyimlerin ve ağız özelliklerinin gelecek nesillere aktarılması, bölgenin dil yapısının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Müzenin hazırlanma sürecinde öğretmenler, öğrenciler, veliler ile Trakya'nın kültür araştırmacılarının da destek verdiği belirtildi.

Toplanan kelime ve yöresel ifadelerin çeşitli araştırmalar sonucunda derlenerek müzede sergilenmeye başlandığı ifade edildi.

Müzenin açılışını gerçekleştiren Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dil ve kelime bilgisinin öğrencilerin düşünce yapısını destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Çalışmayı değerli bulduğunu belirten Alireisoğlu, şunları kaydetti:

"Yerel kelimelerin, kavramların, deyimlerin bir anlamda espriyle birlikte yerel özelliklerini de barındıracak şekilde canlı tutulması, ulusal düzeyde onların var oluşu çocuklarımızın gelişmeleri açısından, karakterlerini, dil zenginliklerini, okuma kültürlerini kuvvetlendirmeleri açısından çok değerli, çok kıymetli. Bu anlamda çalışmayı değerli buluyorum. Bu çalışma Edirne'nin, Trakya'nın tamamını kuşatan bir yapıya, güzelliğe sahip. Büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum."

İlhami Ertem Anadolu Lisesi öğretmeni Ümmiye Kalaycı da müzede yaklaşık 400 kelimenin yer aldığını belirterek, öğrencilerin alanı ilgiyle gezdiğini ve çalışmanın onlar için farklı bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Öğretmen Nedime Sezgin Ünlü ise Trakya'ya özgü kelimelerin öğrenciler ve aileleri tarafından kullanım düzeyini görmek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
