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Edirne'de Traktör Kazasında Ölen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de Traktör Kazasında Ölen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Edirne'de traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Fatma ve Raşit Taşkın çifti, Eski Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Doyran Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Edirne Valisi ve Belediye Başkanı da katıldı.

Edirne'de devrilen traktörün altında kalarak ölen Fatma Taşkın (65) ve eşi Raşit Taşkın'ın (72) cenazeleri toprağa verildi.

Taşkın çifti için Eski Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Çiftin ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Doyran Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan da cenazeye katılarak aileye taziyelerini iletti.

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde dün akşam saatlerinde Raşit Taşkın idaresindeki 22 DF 529 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiş, devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi Fatma Taşkın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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