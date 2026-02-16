Haberler

Edirne'de asayiş

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan trafik kontrollerinde yakalama kaydı bulunan otomobilotoparka çekildi. Ayrıca, alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kontrolünde yakalaması olan araç otoparka çekildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.

Çöpköy Mahallesi'ndeki kontrollerde ekiplerce durdurulan bir otomobilin Namık Kemal Vergi Dairesi tarafından yakalama kaydı olduğu tespit edildi.

Otomobil yapılan incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Alkollü sürücülere ceza

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler kent merkezinde yaptığı kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler V.K, M.Y. ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
