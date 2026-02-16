Edirne'de asayiş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kontrolünde yakalaması olan araç otoparka çekildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.

Çöpköy Mahallesi'ndeki kontrollerde ekiplerce durdurulan bir otomobilin Namık Kemal Vergi Dairesi tarafından yakalama kaydı olduğu tespit edildi.

Otomobil yapılan incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Alkollü sürücülere ceza

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler kent merkezinde yaptığı kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler V.K, M.Y. ceza uyguladı.