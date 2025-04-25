Edirne'de Trafik Kazası: Anne ve Bebek Yaralandı

Edirne'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

C.E. idaresindeki 34 GEZ 686 plakalı otomobil, Abdi İpekçi Caddesi'nde A.F. yönetimindeki 22 AEG 206 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobildeki anne ve bebeği yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 243 promil alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.