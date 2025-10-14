Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

EDİRNE'de 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Edirne- Süloğlu kara yolunun Musabeyli köyü yakınlarında meydana geldi. G.D.'nin kullandığı 59 ABV 558 plakalı otomobil, önündeki traktör aniden yavaşlayınca hızını kesti. Bu sırada arkadan gelen R.E. idaresindeki 22 AEU 773 plakalı otomobil, G.D.'nin yönetimindeki otomobile arkadan çarpıp, savrulduktan sonra takla attı. Kazada R.E., N.Y. ve H.E., yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.