Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Edirne'de bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
B.S. idaresindeki 59 EM 850 plakalı otomobil ile G.B. yönetimindeki 34 ZG 3204 plakalı kamyonet Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel