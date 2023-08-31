Edirne'de trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kaza, polis ekipleri tarafından inceleniyor.

Kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çarptı: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgire göre, G.T. idaresindeki 22 LN 649 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çıkarak durabilidi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü G.T 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilidi.