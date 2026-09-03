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Edirne'de Yaya Yoluna Giren Otomobil Dubalara Çarptı

Edirne'de Yaya Yoluna Giren Otomobil Dubalara Çarptı
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Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne giren otomobil, bir işletmenin tentelerine ve dubalara çarparak hasar aldı. Sürücü F.S, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı; alkol testinde alkollü olmadığı belirlendi.

Edirne'de trafiğe kapalı olan caddeye giren otomobilin dubalara çarpması sonucu araçta hasar oluştu.

F.S'nin kullandığı 34 NTK 871 plakalı otomobil, caddenin araç trafiğine kapalı olduğu saatte Saraçlar Caddesi'ne girdi.

Bir işletmenin tentelerine çarpan otomobil, ilerlemeye devam ederek caddenin üst girişindeki dubalara çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan indirilen sürücü, sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Polis ekipleri, sürücünün alkollü olup olmadığının belirlenmesi amacıyla alkolmetreyle ölçüm yapmak istedi.

Ekiplerin cihazın nasıl kullanılacağını göstermesine rağmen ilk denemelerde alkolmetreye yeterli şekilde üfleyemeyen sürücü, birkaç denemenin ardından ölçümü gerçekleştirdi.

Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı belirlendi.

Sürücü F.S, gerekli kontrollerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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