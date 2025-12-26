Haberler

Edirne'de boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması sonucu yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi yaralandı, 1'i hayatını kaybetti.

Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında yaralanan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan işçilerden M.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. M.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
