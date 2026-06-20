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Edirne'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Edirne'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Edirne-Havsa otoyolunda yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edirne'de otoyolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

E.K'nin kullandığı 35 HCK 443 plakalı otomobil, Edirne Havsa otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu yakınlarında yolun kenarında bekleyen M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı 22 ADA 190 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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