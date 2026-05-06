Edirne'de bariyere ve direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Edirne'de bariyere ve trafik direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
A.K'nin kullandığı 31 BA 165 plakalı tır, Edirne Otogarı bağlantı yolu ayrımında bariyere çarptıktan sonra trafik levhasının direğine çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan A.K, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolu trafiğe kapandı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci