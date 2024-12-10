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Edirne'de Tır-Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı

Edirne'de Tır-Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı
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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.B'nin kullandığı 59 AFZ 839 plakalı kamyonet, Edirne - Kapıkule karayolunun 10. kilometresinde M.N'nin kullandığı 22 ABY 610 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerden N.B, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesine, M.N ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
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