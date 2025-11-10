Edirne'de TIR'da 66 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şoför Tutuklandı

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gelen TIR'da gerçekleştirilen aramada 66 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şoför U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.A.'nın şoförlüğünü yaptığı TIR ile Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurda uyuşturucu getirileceği istihbaratını değerlendirdi. Harekete geçen polis, Kapıkule Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, gümrük sahasına giren TIR'da arama yaptı. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 44 paket halinde 66 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR şoförü U.A., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklandı.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,