Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın bir yerde meydana gelen kazada, minibüs TIR'a hızla çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, jandarma inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'na açılan D100 kara yolunda, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kırmızı ışıkta bekleyen K.İ. idaresindeki CE 5452 XF plakalı TIR'a, Muhammet Şen idaresindeki kapalı kasa minibüsün hızla arkadan çarptığı yer aldı. Jandarmanın kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

