Edirne'de Terörle Mücadele Uygulaması

Edirne'de Terörle Mücadele Uygulaması
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele kapsamında Kıyık Caddesi'nde denetim yaptı. Uygulamada 183 kişi ve 77 araç sorgulandı, kurallara uymayan 2 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı.

Terörle Mücadele Müdürlüğü ile trafik ekipleri tarafından kentin giriş noktası olan Kıyık Caddesi'nde yapılan denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.

Edirne İl Göç İdaresi ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, 183 kişi ve 77 araç sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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