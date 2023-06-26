Edirne'de terör şüphelisi Suriye uyruklu kişi yakalandı

EDİRNE'de 'terör şüphelisi' Suriye uyruklu bir kişi, otomobilin bagajında oluşturulan 'zula' tabir edilen gizli bölmede yurt dışına kaçmak isterken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne dün saat 23.00 sıralarında, 'Terör örgütüne müzahir bir şahsın yurt dışına kaçak yollarla çıkarılacağı' yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'nda kontrollü bir şekilde durdurup aramaya aldı. Aramada, otomobilin bagaj kısmında yedek lastiğin konulduğu yere oluşturulan 'zula' diye tabir edilen gizli bölmede Suriye uyruklu bir erkek gizlenmiş halde yakalandı. İsimleri açıklanmayan otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü ile bagajda yakalanan terör şüphelisinin üzerinde yapılan aramada 500 euro ile 525 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden otomobil sürücüsü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. Bagajda yakalanan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.