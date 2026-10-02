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Edirne'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Edirne'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Edirne'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.K. ile K.U., tutuklandı, S.U. ve S.T., hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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