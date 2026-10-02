Edirne'de tefecilik iddiasıyla operasyon düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte yaşayan bir kişinin, şüphelilerden 90 bin lira borç aldığı, borcunu ödeyememesi üzerine yaklaşık 400 bin lira değerindeki evine el konulduğu yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, zanlıların 100 bin lira verdikleri bir çiftçinin de borcunu ödeyememesi üzerine tarım aletlerine el koydukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin para alışverişlerinde eşlerine ait banka hesaplarını kullandıkları da tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda K.U, S.U, M.K. ve S.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA