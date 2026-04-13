Edirne'de taşkın alanında sivrisinekle mücadele çalışmaları dronla sürdürülüyor

Edirne'de taşkın alanında sivrisinekle mücadele çalışmaları dronla yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak oluşabilecek sivrisinek artışına karşı kent genelinde biyolojik larvasit uygulamasının yapıldığı belirtildi.

Sivrisinek üremesi açısından risk taşıyan alanlarda düzenli ilaçlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bu kapsamda yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda biyolojik larvasit uygulaması yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, taşkın nedeniyle karadan müdahalenin mümkün olmadığı sulak alanlarda biyolojik larvasit uygulamalarının dronla yapıldığı ayrıca 15 personelin de 6 ilaçlama makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Vatandaşların alacağı önlemler

Vatandaşların alacağı önlemlerin de büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıkta bırakılan kaplar, eski araç lastikleri, su bidonları ve benzeri alanlarda biriken sular sivrisinek üremesine neden olabiliyor. Bu nedenle söz konusu alanların düzenli olarak kontrol edilmesi ve haftada en az bir kez suyun değiştirilmesi gerekiyor. Bir kapta biriken su bir mahalleyi etkileyebilecek sayıda sivrisinek üremesine neden olabiliyor. Ayrıca apartman ve inşaat alanlarının bodrumlarında su birikmemesi, su depoları ve foseptik çukurlarının kapalı tutulması gerekiyor."

Vatandaşların çevrelerinde gördükleri su birikintilerini Alo 153'ü arayarak belediyeye bildirebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
