Edirne'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
İlçe Otogarı yakınlarında yaşanan kavgada, şüpheli M.S, tartıştığı E.Ç'yi silahla yaraladı.
Bacağından ve belinden yaralanan E.Ç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli M.S. ise polis ekiplerince olay yeri yakınlarında silahla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel