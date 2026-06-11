Haberler

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması sergisi Edirne'de açıldı

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması sergisi Edirne'de açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren 84 eser, bir alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı. Açılışa Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ve İl Tarım Müdürü İslam Köse katıldı.

Edirne'de, Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen açılışa, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ile Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş katıldı.

Açılışta konuşan Subaşı, sergide yer alan fotoğrafların ziyaretçileri etkileyeceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise yarışmanın tarım, orman ve kırsal yaşamın önemini fotoğraf sanatı aracılığıyla geniş kitlelere anlatan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Yarışmanın Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 2009 yılından bu yana düzenlendiğini belirten Köse, fotoğrafın güçlü anlatım diliyle üretimin, emeğin, toprağın ve doğal kaynakların değerini toplumla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Köse, geçen yıl düzenlenen yarışmaya 2 bin 11 kişinin 6 bin 71 eserle katıldığını, ödül alan ve sergilenmek üzere seçilen 84 fotoğrafın Edirne'de sanatseverlerle buluşturulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı, protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Sergi yarına kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

Kafa kesmeye çalışan göçmen ülkeyi yangın yerine çevirdi
57 yaşındaki anne, çocukları tarafından yatağında ölü bulundu

Çocukları odasına girdi, korkunç manzarayla karşılaştı
12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik

12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Bursa'da rüşvet operasyonunun perde arkası ortaya çıktı: Pasta kutusunda döviz detayı!

Bursa'daki rüşvet dosyasında çarpıcı iddia!
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Ölümcül yalnızlık! Vefat ettiğini bile günler sonra fark ettiler
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı