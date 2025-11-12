Haberler

Edirne'de Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileniyor

Edirne'de Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileniyor
Güncelleme:
Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Süloğlu Barajı İsale Hattı yenileme çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak. Edirne'de yaşanan içme suyu sıkıntısını çözmek adına önemli adımlar atılıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen Süloğlu Barajı İsale Hattı yenileme işinin yılbaşına kadar tamamlanacağı belirtildi.

DSİ 11 Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Meftun Çağlar, Edirne İl Genel Meclisinde yaptığı sunumda, Edirne'nin bu yıl içme suyunda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Edirne'ye Kayalıköy Barajından yıllık 20 metreküp su çekildiğini belirten Çağlar, "Kayalıköy Barajı bu yıl kuraklığa bağlı sebeplerden dip seviyelere indi. Şu anda da yüzde 1 doluluk oranında." dedi.

Çağlar, kente Süloğlu Barajı'ndan takviye içme suyu verildiğini dile getirdi.

Süloğlu Barajı İsale Hattı yenileme işinin sürdüğünü ifade eden Çağlar, şunları kaydetti:

"Mevcut hattın yenilenmesi gerekiyordu. Belediyemiz orada bir miktar yenileme çalışmaları yaptı. Ama biz yeni bir hattın ihalesini tamamladık. Bugün arkadaşlarımız Diyarbakır'da boruların kabulünü yapıyor. Bu işi yılbaşına kadar çok hızlı şekilde yapacağız. Süloğlu Barajı'ndan mevcut hatta bağlantı olacak 7 kilometrelik ishale hattımızı tamamlayacağız. Süloğlu Barajı'ndan alacağımız içeme suyunda bir sıkıntı yaşamayacağız."

Çağlar, Edirne genelindeki baraj ve göletlerin doluluk oranlarına da değindi.

Süloğlu Barajı'nın yüzde 18, Altınyazı Barajı'nın yüzde 3, Hamzadere Barajı'nın yüzde 48, Kadıköy Barajı'nın yüzde -1, Sultanköy Barajı'nın yüzde 37, Yenikarpuzlu Barajı'nın yüzde 39 doluluk oranına sahip olduğunu aktaran Çetin, Edirne genelindeki baraj ve göletlerin genel doluluk oranının ise yüzde 32 olduğunu kaydetti.

Devam eden yatırımlar ve projeler hakkında da bilgi veren Çetin, 2026 yılı için yaklaşık 3.5 milyar bütçe öngördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Haberler.com
