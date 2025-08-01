Edirne'de Su Ürünleri Kontrolleri Yapıldı

Edirne'de Su Ürünleri Kontrolleri Yapıldı
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Edirne Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda incelemelerde bulunarak, sazan yavrularının doğal su kaynaklarına salınmadan önceki kontrolünü gerçekleştirdi. Seyhan, balık popülasyonunu artırmayı ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, İpsala Su Ürünleri İstasyonu'nda incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, tesisi gezen Seyhan, yıl içinde yetiştirilen sazan yavrularını Marmara Bölgesi'ndeki doğal su kaynaklarına salınmadan önce kontrol etti.

Havuzlarda incelemede bulunan Seyhan, tesis yetkililerinden bilgi aldı.

Seyhan, yapılan çalışmalarla su kaynaklarında balık popülasyonunu artırmayı, doğal dengeyi korumayı ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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