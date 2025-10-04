Edirne'de Su Kesintisi: Başkan Gencan Açıklama Yaptı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, arızalar nedeniyle kentin yüzde 85'ine su verilebildiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gencan, Türk Medeni Kanunu'nun 99. yıl dönümü dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Etkinliğin ardından basın mensuplarının kentteki su kesintilerine ilişkin sorusuna Gencan, kentin yüzde 85'ine su verebildiklerini söyledi.

Edirne'nin yüksek bölgelerinde yaşanan su sorununun sürdüğünü belirten Gencan, Şükrüpaşa, Kurtuluş, Cumhuriyet mahallelerinin üst noktaları ve Barutluk Mahallesi'nde sıkıntı yaşandığı ifade etti.

Gencan, deposunda su ihtiyacı olan tüm vatandaşların 153'ü arayarak Edirne Belediyesi'ne ulaşabileceğini ve bu yolla tankerlerle su temini yapabileceklerini de belirtti.

Süloğlu hattındaki sorunun tamamlanmak üzere olduğunu ve süreci takip ettiklerini anlatan Gencan, DSİ ile yapılan görüşmeler neticesinde etüt çalışmasının yapılacağı Kayalıköy Barajı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyeceğini kaydetti.

Arızaların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Gencan, şunları kaydetti:

"Düne nazaran bugün daha iyi durumdayız. Süloğlu hattından su verme işlemini devam ettiriyoruz ve tankerlerle de hemşerilerimize suyu ulaştırma gayreti gösteriyoruz. Şehir merkezine düşen yağmur sevindirici ancak Kayalıköy ve Süloğlu baraj havzalarına yeterli yağış düşmedi. Anlık yağışların kısa sürede barajlara etkisi olmuyor. Kasım ayının sonuna kadar beklenen bir yağış görülmüyor. Biz en kötü senaryoyu göz önünde alarak mücadele veriyoruz. En kısa zamanda sorunları çözme gayretindeyiz."