Edirne'de Sıvı Yağ Fabrikasında Patlama: Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Edirne'nin Havsa ilçesinde sıvı yağ üreten bir fabrikanın küspe sıkıştırma makinesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İki işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın küspe sıkıştırma makinesinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havsa ilçesi kara yolundaki fabrikanın küspe sıkıştırma bölümünde bulunan makinede, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yaralanan ve dumandan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fabrikanın faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve çalışanlar evlerine gönderildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
