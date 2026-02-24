Haberler

Selimiye Camisi sis bulutu içerisinde kaldı

Selimiye Camisi sis bulutu içerisinde kaldı
Güncelleme:
Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, tarihi Selimiye Camisi gibi yapılar üzerinde güzel manzaralar oluşturdu. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü bölgede, sis bulutları masalsı bir görüntü sundu.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesini olumsuz etkilemeyen sis, kentteki tarihi yapılarda güzel manzaralar oluşturdu.

Sis bulutunun içerisinde kalan Selimiye Camisi havadan görüntülendi.

Mimarisi ve ihtişamıyla öne çıkan caminin kubbe ve minareleri, sisle birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentteki sis, bir süre sonra dağıldı.

