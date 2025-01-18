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Edirne'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Edirne'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Selimiye Camisi gibi anıt eserler sis yüzünden görünmez hale geldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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